Evaristo Costa passa por internação devido a complicações da Doença de Crohn

“E minha ‘querida’ doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações. E agora para a emergência de novo. Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais”, contou Evaristo no Instagram.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou detalhes do atendimento médico e os sintomas que o levaram ao hospital , onde precisou permanecer durante a noite. O comunicador reside atualmente na Inglaterra e está recebendo cuidados médicos no local.

Os sintomas que levaram Evaristo à emergência incluíram diarreias, que devido à doença de Crohn, podem apresentar sangramento, além de febre e perda de peso. No hospital, foi necessário recorrer à morfina para aliviar as dores.

“Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo vulnerável à entrada de vírus e bactérias, como ocorreu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso enfrentar complicações como anemia e graves infecções”, explicou.

Inicialmente, a expectativa era que Evaristo fosse liberado do hospital no sábado, 13, após a realização de exames e o desaparecimento dos sintomas. No entanto, os médicos ainda não autorizaram sua alta. “Sigo no lugar certo e em boas mãos”, concluiu o jornalista.

Doença de Crohn, o que é?

A doença de Crohn é uma condição inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Ela causa inflamação no revestimento do sistema digestivo, levando a sintomas como dor abdominal, diarreia, fadiga e perda de peso.

A causa exata da doença de Crohn ainda não é completamente compreendida, mas fatores genéticos e ambientais tem relação com a doença. O tratamento visa controlar a inflamação e aliviar os sintomas, muitas vezes utilizando medicamentos e, em casos mais graves, pode ser necessário cirurgia para remover áreas afetadas.