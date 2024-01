Filme sobre carreira de Amy Winehouse ganha 1º trailer; assista

O filme aborda como a artista lidou com a fama precoce, principalmente a partir do sucesso com o álbum "Back to Black" (2006). A relação de Amy com drogas e a morte após intoxicação também será retratada.

A direção do filme é de Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza), a partir de um roteiro escrito por Matt Greenhalgh. A obra está prevista para chegar dia 10 de maio aos cinemas. No Brasil, ainda não foi divulgada a data de estreia.

Veja trailer de cinebiografia de Amy Winehouse: