Mais de 80% dos brasileiros não compraram livros em 2023, diz pesquisa

A pesquisa ainda revela que 60% dessas pessoas consideram o hábito da leitura importante, mas se sentem desmotivadas para comprar livros. Entre os que compraram pelo menos um livro em 2023, 57% são mulheres e 43% são homens.

Segundo o estudo, no Brasil existem cerca de 25 milhões de consumidores de livros. Destes, 69% adquiriu entre um e cinco volumes, enquanto 8% adquiriu 16 ou mais livros.

Pesquisa classifica leitores brasileiros em categorias

Quanto à classe social, 43% dos compradores são da classe C, seguidos da classe B com 39%. A classe DE representa 10% e a classe A, 7%.

Quando se trata de região, os comparadores se concentram em maior porcentagem no sudoeste do País com 45% do total. No nordeste existem 28% desses consumidores, 14% estão no sul, 8% no norte e 7% no centro-oeste.

Foram ouvidas para o estudo cerca de 16 mil pessoas com 18 anos ou mais, entre os dias 23 e 31 de outubro de 2023. Confira a pesquisa completa por meio deste link.