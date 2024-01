Patrícia Bastos celebra cultura amazônica em show em Fortaleza

A cantora amapaense Patrícia Bastos realiza na Caixa Cultural Fortaleza neste fim de semana uma série de shows para lançar seu novo disco, intitulado “Voz da Taba”. As apresentações começam nesta quinta-feira, 11, e seguem até domingo, 14. Os ingressos estão à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse é o oitavo trabalho lançado por Patrícia Bastos e o terceiro com direção musical do compositor, violonista e produtor Dante Ozzetti. Com 12 faixas, a obra lançada em outubro de 2023 é uma celebração à cultura amazônica. O espetáculo musical incorpora sonoridades das aldeias e influências sonoras da região amazônica.