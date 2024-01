No Benfica, antigo Cantinho Acadêmico dá lugar a novo restaurante

O Benfica, em Fortaleza, famoso por ser um dos mais boêmios, festeiros e com bons restaurantes da Capital, terá um novo point para quem gosta de se reunir com os amigos. O antigo Cantinho Acadêmico, bastante conhecido entre os estudantes e frequentadores do bairro, agora dará lugar ao Cantinho Regional, com previsão de abertura para fevereiro de 2024.

O novo restaurante foi adquirido pelo Grupo Paraíba e vai manter a mesma proposta do antigo, mas acrescentando comidas mais regionais em seu cardápio, resgatando a cultura nordestina com mais força. Tarcio Liria, o novo proprietário do local, afirmou com exclusividade ao Vida&Arte que pretende manter a mesma essência do Cantinho Acadêmico.

“A nossa proposta é fazer as pessoas retornarem ao local e pensarem que ainda existe ali o antigo Cantinho Acadêmico, mas com uma nova cara, o mesmo atendimento e sensibilidade que tinha antes. Isso é uma coisa que eu não quero mudar de jeito nenhum”, declarou o novo proprietário, acrescentando que está em busca do artista responsável pelos desenhos que havia no antigo estabelecimento.