Gusttavo Lima é atração confirmada no Pré-Carnaval 2024 de Aracati

Gusttavo Lima se apresenta no Pré-Carnaval 2024 de Aracati no dia 27 de janeiro

Nesta quinta-feira, 11, a Prefeitura de Aracati anunciou que o cantor Gusttavo Lima é a atração principal do Pré-Carnaval do município cearense. O artista vai se apresentar no dia 27 de janeiro na Avenida Coronel Pompeu.

"Gusttavo Lima é a maior atração do Brasil da atualidade e estará no Aracati no dia 27 de janeiro no nosso Pré-Carnaval", afirmou o prefeito Bismarck Maia (Podemos) durante a divulgação da folia em live transmitida nas redes sociais.

