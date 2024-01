Fagner faz show no Cineteatro São Luiz para apresentar novo álbum

O cantor e compositor cearense Fagner apresentará de forma inédita seu novo trabalho com um show no Cineteatro São Luiz. O artista subirá ao palco do equipamento cultural nos dias 17 e 18 de janeiro (quarta e quinta-feira, respectivamente), às 20 horas, para levar ao público as canções do álbum “Além Desse Futuro”. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 50.

Além das músicas inéditas, o repertório será composto por clássicos de Fagner, que alcançou 50 anos de carreira em 2023. Por sinal, também no ano passado ele realizou uma apresentação no Cineteatro São Luiz, mas em referência às cinco décadas de trajetória na música e ao disco “Manera Fru Fru Manera ou O Último Pau de Arara”, de 1973.