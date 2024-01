Banda Uó retorna aos palcos em 2024 após seis anos de hiato

“Quando recebi o convite, entrei direto. Tudo aconteceu de 0 a 10, com muitos desafios. Eu não fui assistida, as pessoas viram o meu desenvolvimento, o meu crescimento, e não a minha transição”, relembra Mel sobre o início da Banda Uó em entrevista a Billboard Brasil.

Início da Banda Uó



A Banda Uó teve início em 2010, na capital de Goiás, Goiânia, e se tornou conhecida com o sucesso de uma versão em português de “Whip My Hair”, da cantora Willow Smith, chamada “Shake de Amor”. E também conquistou o público com os hits "Arregaçada", "Búzios do Coração" e "Tô na Rua".

O trio marcado pelo estilo pop e tecnobrega com letras divertidas se separou em 2018 após uma turnê de despedida, para que os integrantes pudessem se dedicar às suas carreiras solo.



