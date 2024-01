Grupo Sorriso Maroto retorna a Fortaleza com turnê em abril

O grupo Sorriso Maroto retornará a Fortaleza no dia 6 de abril com a turnê “Sorriso Maroto - As Antigas”, criada para celebração dos 25 anos da banda. A turnê iniciou no ano passado e já esteve na capital cearense no mesmo mês que acontecerá o show de 2024.

Sucessos que marcaram a trajetória do grupo de pagode serão cantados para os fãs, como “Me Espera” e “Ainda Há Amor Em Nós”.