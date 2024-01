Missão Star Wars estreia nesta sexta, 12, no RioMar Fortaleza

Missão Star Wars promove imersão ao mundo de Star Wars, contando com labirinto vertical, estação de game, realidade virtual e encontro com o boneco Grogu

Preparem seus sabres de luz! Chega a Fortaleza nesta sexta, 12, o evento Missão Star Wars, que tem como intuito transportar os fãs para o universo de uma das saga mais famosas do mundo e reunir admiradores de todas as gerações. A atração vai ficar localizada na Praça de Eventos do shopping RioMar Fortaleza e segue até o dia 11 de fevereiro.



A ação vai contar com um labirinto vertical com desafios, estação de game com realidade virtual, oficinas de jogos e encontro com o boneco Grogu, em 3D. Ao fim de todas as brincadeiras, os participantes iniciarão o treinamento Jedi, com golpes de sabre de luz para combater as forças do mal.

É permitida a participação de crianças a partir dos cinco anos acompanhadas por responsáveis e algumas atrações possuem a faixa etária limite de 12 anos. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Os ingressos irão custar R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) com 30 minutos de permanência. Para a entrada no espaço é obrigatório o uso de tênis ou calçado fechado.