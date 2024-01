Disney+ antecipa estreia de 'Eco', nova série do universo Marvel

Antes da data prevista, a nova série da Marvel Studios, "Eco", estreia nesta terça, 9, às 23 horas (horário de Brasília), no Disney+. A história que foi apresentada pela primeira vez em Gavião Arqueiro vai seguir a jornada de Maya López, interpretada por Alaqua Cox, em cinco episódios confrontando sua família e seu legado, enquanto é perseguida pelo império de Wilson Fisk, o Rei do Crime, vivido por Vincent D'Onofrio.

A série é a primeira adaptação do selo Marvel Spotlight, uma linha do Marvel Studios que deve entregar histórias com maior liberdade das grandes sagas do estúdio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui