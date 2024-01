Dragão do Mar recebe mostra gratuita de Cinemas Negro e Indígena

A Mostra Infinita contará com 30 filmes de realizadores de todo o País e tem como propósito promover o rumo do cinema negro e indígena brasileiro

Acontece no cinema Dragão do Mar, dos dias 10 a 14 de janeiro, a quarta edição da Infinita - Festival de Cinemas Negros e Indígenas, evento audiovisual que tem como proposito promover um espaço de reflexão sobre os rumos dos cinemas negros e indígenas no Brasil, com discussões e debates sobre a produção audiovisual em perspectivas étnico-raciais.

A mostra contará com 30 filmes de realizadores de todo o País e a oficina Ampli_Ar - Programa de crítica, ministrada Paula Trojany. As aulas acontecem na escola Porto Iracema das Artes, nos dias 10 a 12 de janeiro, de 14 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas online através do link. O evento também contará com oito sessões e três debates divididos entre os quatro dias, no cinema do Dragão.



