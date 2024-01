Spotify: Saiba quanto ganham os artistas mais ouvidos do Brasil

Fenômenos de hits em 2023, veja quanto os artistas mais ouvidos no streaming Spotify cobram de cachê por cada show

Colecionadores de “hits” e de trendings musicais, cada vez mais artistas brasileiros conquistam espaços em grandes palcos do mundo e com cachês cada vez maiores. Saiba quanto ganham ícones desse cenário como Ana Castela, Jorge & Mateus, Henrique e Juliano e outros.

Ana Castela

Artista mais ouvida no Spotify brasileiro em 2023, a Boiadeira cobra valores acima de R$ 300 mil por um show de acordo com o site Auditório Ibirapuera. O cachê varia de acordo com datas, local e eventos de apresentação.

Henrique e Juliano

Também sucesso entre os sertanejos e 2º lugar no ranking dos mais ouvidos no Brasil em 2023, Henrique e Juliano embolsam em média R$ 450 mil por show, também com variantes de evento.