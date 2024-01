Ana Castela compra carro de luxo e comemora: ‘Fruto do meu trabalho’

A cantora sertaneja Ana Castela compartilhou o presente de luxo que se deu no Natal. “Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não podem faltar, felicidade e dedicação!”, escreveu a artista ao compartilhar imagens do seu novo carro.

Em publicação no Instagram nesta quarta-feira, 27, Ana Castela comemorou a compra do carro de luxo avaliado em R$ 519 mil. “Obrigada Deu, pai e mãe por nunca deixarem eu desistir”, acrescentou ao brincar que não saberá estacionar.

O veículo comprado pela cantora se trata de um Chevrolet Silverado High Country 2024, o modelo importado do México teve apenas 500 unidades no lote exclusivo disponibilizado na pré-venda.