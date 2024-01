Dupla Jorge e Mateus cancela show em Maceió após crise da Braskem

A produtora alagoana de eventos revela que a decisão foi tomada pelos músicos , mesmo eles tendo o conhecimento da distância entre o local do show, dos bairros que foram prejudicados pela empresa .

“Atendendo uma solicitação da dupla Jorge e Mateus, que entende não ser o momento de festejar na cidade , comunicamos o adiamento do show que aconteceria no dia 09/12”, afirma a nota.

A dupla sertaneja Jorge e Mateus cancelou o show em Maceió previsto para ocorrer neste sábado, 9. De acordo com o anúncio feito pela Barrera Produções nesta terça-feira, 5, a decisão partiu dos próprios artistas por conta da crise da Braskem .

O evento sertanejo estava marcado para acontecer no bairro Jaraguá, a 5 km de distância do bairro Mutange, local onde foi registrado o afundamento do solo devido a exploração de sal-gema pela Braskem.

Além de Jorge e Mateus, a festa também teria shows de Simone Mendes e de Henry Freitas. Segundo a produtora, os ingressos serão reembolsados automaticamente até o dia 12 de dezembro.



Maceió confirma aceleração do afundamento do solo de mina da Braskem

A Defesa Civil de Maceió informou nesta terça-feira, 5 que o afundamento do solo acima da mina 18 da Braskem mantém uma leve aceleração. Ontem, 4, o boletim apontava que o deslocamento vertical era de 0,26 centímetros por hora (cm/h).

A mina 18 está localizada na região do antigo campo do Centro Sportivo Alagoano (CSA), no Mutange. A Defesa Civil informou que segue em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso da mina.

“Por precaução, a recomendação é clara: a população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo”, diz o boletim.