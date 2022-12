Mc Carol diz que uso de sua voz em "Tubarão Te Amo" não foi autorizado

A música, que está com alcance internacional, usa a voz de Mc Carol sem a sua permissão, de acordo com a cantora

No Twitter, a cantora Mc Carol criticou o uso de sua voz na música “Tubarão Te Amo” sem autorização. Ela afirma que, mesmo que a canção esteja “bombando nas redes”, ela nunca ganhou nenhum dinheiro por isso. A publicação foi feita nesta terça-feira, 6.

“Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa “TUBARÃO TE AMO” que tá bombando nas redes e eu não to recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contato no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem”, compartilhou a cantora.

A música, que está entre as mais usadas no Tiktok há meses, tem autoria de Tchakabum, DJ LK da Escócia, MC Ryan SP e é uma nova versão da clássica canção “Onda Onda”, do grupo Tchakabum.

Repercussão nas redes sociais

No Twitter, alguns internautas comentaram que a artista estaria “querendo chamar a atenção” porque não se trata de uma situação de plágio. Todavia, outras pessoas defenderam Carol afirmando que, de qualquer modo, “continua sendo errado e ilegal usar a voz de alguém sem autorização”.

Muitos seguidores da cantora declararam surpresa e contaram que achavam que a participação dela na música havia sido consensual. “Mete um processo”, exclama internauta.



