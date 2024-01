Luísa Sonza distribui água aos fãs em passagem de som para show

A cantora é uma das atrações previstas para o segundo dia do Réveillon de Fortaleza e prepara apresentação no Aterro da Praia de Iracema

Nas celebrações de fim de ano em Fortaleza, a performance será a segunda da artista, que estava ao lado de Roberto Carlos no primeiro dia.

Além de oferecer água, a rio-grandense desceu do palco e atendeu alguns de seus admiradores, reunidos durante a passagem de som para o show de Sonza.

A cantora Luísa Sonza distribuiu garrafas d’água aos fãs que já chegaram até o Aterro da Praia de Iracema para o segundo dia de atrações do Réveillon de Fortaleza . A apresentação da artista está prevista para este sábado, 30.

A dona do single “Chico” também foi vista circulando pela capital do Ceará e cantou pagode na Vila Camaleão, bar localizado no Meireles, na última sexta-feira, 29.

Tava aqui no barzinho de boa, um pagodezinho gostoso, do NADA LUÍSA SONZA pic.twitter.com/w9uTKAi0Gh — karl marx (@karlmarxzinho) December 30, 2023

Luísa Sonza distribui água para os fãs: confira vídeo

Além de Luísa Sonza, as atrações para o Réveillon em Fortaleza incluem Marisa Monte, Bell Marques, Péricles e Xand Avião. A festa deve se estender por três dias e terminar oficialmente no dia 31 de dezembro.

Confira a gravação da cantora distribuindo água para os fãs no Aterro da Praia de Iracema. Neste sábado, 30, a temperatura em Fortaleza pode alcançar uma máxima de 30ºC.





(Colaborou Mirla Nobre)