Réveillon de Fortaleza: Xand Avião encerra segundo dia de festa

Em uma noite que teve espaço para diferentes gostos musicais, o forró não poderia faltar, no segundo dia da festa de Réveillon de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema, neste sábado, 30. O forrozeiro Xand Avião foi o responsável por encerrar a noite que teve aproximadamente um milhão de pessoas, segundo a Prefeitura. Entre as nove atrações estavam presentes Péricles, Luisa Sonza e Marisa Monte dentro de uma lista que ainda incluiu Bell Marques, Murilo Huff, Mari Fernandez, Mara Pavanelly e Nonato Lima.

Quando Bell Marques subiu no palco principal o público já estava eufórico com a energia das atrações que o antecederam. Com sua inseparável guitarra, o artista interpretou seus sucessos de axé que fazem parte da trilha sonora do Carnaval do brasileiro, que foram cantadas por toda multidão presente.

