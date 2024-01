De Glória Maria a Matthew Perry: relembre as mortes que marcaram 2023

Em 2023, o mundo se despediu de nomes importantes da cultura e do entretenimento. Relembre as mortes que marcaram o ano

O público também sentiu a partida de Glória Maria , ícone do jornalismo brasileiro, e de Robson Gracie, filho do fundador do Jiu Jitsu brasileiro.

O ano de 2023 foi marcado por inúmeras perdas de pessoas conhecidas no entretenimento e na música. A lista de mortes inclui o ator Matthew Perry , o Chandler de Friends; a ícone do rock brasileiro, Rita Lee , e a morte do cantor coreano Moonbin.

No mesmo dia, também faleceu Renatinho, do grupo de pagode Bokaloka, aos 48 anos. Ele sofreu um infarto durante um show no Rio de Janeiro e chegou a ser internado, mas não resistiu.

Nas artes plásticas, ele trabalhou com quadros, objetos e esculturas. Era casado com a também cineasta Alba Liberato.

O cineasta e artista plástico Chico Liberato faleceu em 5 de janeiro de 2023, aos 87 anos. Figura importante para a arte baiana, ele foi diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia e do Departamento de Imagem e Som do Estado da Bahia (DIMAS).

Veja as mortes que impactaram a indústria do entretenimento e da música, com Andre Braugher e Liza Marie Presley e Rita Lee.

Meses antes, em julho de 2022, ele lançou um álbum de rock com o ator Johnny Depp, composto por versões de clássicos do rock.

Já o famoso guitarrista Jeff Beck faleceu aos 78 anos, em decorrência de uma meningite bacteriana. Ele ficou famoso com a banda The Yardbirds nos anos 1960 e depois teve uma bem sucedida carreira solo.

Ele iniciou sua carreira com o grupo Astro em 2016, aos 18 anos de idade, com os colegas Cha Eunwoo, Jinjin e Sanha.

O mundo k-pop também teve sua cota de despedida este ano. Membro do grupo Astro e do duo Moonbin&Sanha, Moonbin faleceu em 19 de junho, com apenas 25 anos.

O duo formado com Sanha estava com turnê internacional marcada e faria um show no brasil no dia 5 de junho, em São Paulo.

Rita Lee

Ícone do rock brasileiro, Rita Lee faleceu no dia 8 de maio de 2023, em decorrência de um câncer de pulmão. Aos 75 anos, a cantora começou a trajetória artística ainda nos anos 1960, com o grupo musical feminino Teenage Singers.

Já nos anos 1970, ao lado da banda Tutti Frutti, a artista lançou algumas das principais canções da carreira, como "Agora só Falta Você" e "Fruto Proibido".

Tina Turner

A cantora estadunidense Tina Turner faleceu em 24 de maio de 2023, aos 83 anos, após uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Tina iniciou sua carreira em 1950, com o seu então marido Ike Turner. Em 1980, a cantora se lançou na carreira solo com a canção “What's Love Got to Do with It", que recebeu o Grammy de Gravação de 1984.

Em 1988, ela visitou o Brasil com a turnê “Break Every Rule World Tour” para uma apresentação no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A performance entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior show feito por uma artista solo.

Palmirinha

Palmira Nery da Silva Onofre, conhecida como Vovó Palmirinha, faleceu também em maio de 2023, aos 91 anos. Segundo a família, a causa da morte foi o “agravamento de problemas renais crônicos”.

Palmirinha ficou conhecida por apresentar programas de culinária na TV. Ela estreou em 1994, aos 63 anos, ao participar de uma matéria de um programa que era apresentado por Silvia Popovic, na TV Bandeirantes.

Depois, foi convidada para apresentar o programa Note e Anote, que era apresentado por Ana Maria Braga na TV Record.

Ela também apresentou o Programa da Palmirinha, no canal fechado Bem Simples/FOX Life, que ficou no ar até 2015. Seu último trabalho na TV foi em 2019, como jurada do programa Chef ao Pé do Ouvido, do canal GNT.



Alan Arkin

O vencedor do Oscar Alan Arkin faleceu aos 89 anos, em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele ganhou o maior prêmio do cinema por “Pequena Miss Sunshine”, em que interpretou o avô da protagonista.

Dentre os outros trabalhos que participou estão “Ardil 22”, “Edward Mãos de Tesoura”, “O Sucesso a Qualquer Preço” e o brasileiro “O Que É Isso, Companheiro?”, quando interpretou o embaixador americano Charles Elbrick.

Ele também estrelou a série de comédia da Netflix "O Metódo Kominsky" ao lado de Michael Douglas. Arkin recebeu duas indicações ao Emmy Award como “Melhor Ator em Série de Comédia”.

Tony Bennett

Astro do jazz e do pop, Tony Bennett morreu em 27 de julho, aos 96 anos , em Nova Iorque. Vencedor de 20 prêmios Grammy, ele começou sua carreira nos anos 1950. A primeira canção de sucesso do artista foi "Because of You", lançada em 1951.

A trajetória do artista é marcada por parcerias com Amy Winehouse, Diana Krall e Lady Gaga. A última aparição pública de Bennett foi justamente em um show no Radio City Music Hall com Gaga, que foi parceira artística do cantor nos discos "Cheek to Cheek" (2014) e "Love for Sale" (2021).

João Donato

O multi-instrumentista e cantor João Donato morreu em julho deste ano, aos 88 anos, em decorrência de problemas de saúde.

Ele começou sua carreira em 1950 e seguiu produzindo até 2022, ano do lançamento de "Serotonina", álbum mais recente. Foi considerado pela crítica como pioneiro da Bossa Nova.

Matthew Perry

Famoso por interpretar o Chandler na série Friends, Matthew Perry faleceu em 28 de outubro, aos 54 anos. Segundo o departamento de medicina legal do condado de Los Angeles, a causa da morte foi "efeitos agudos de quetamina".

Perry interpretou o personagem Chandler Bing na série Friends, de 1994 a 2004, e chegou a ser indicado para um Emmy em 2002. Ele deixou uma fortuna de R$600 milhões, que irá para os pais do ator, caso não haja testamento.

Elizangela do Amaral

A atriz Elizângela do Amaral morreu após uma parada cardiorrespiratória, aos 68 anos de idade. É conhecida por novelas da Rede Globo como “A Força do Querer”, “Jogo da Vida” e “O Clone”.

Ela havia sido internada em 2022 por sequelas respiratórias da Covid-19. No mesmo ano, foi retirada do elenco de “Travessia” após ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19.

Lolita Rodrigues

A atriz Lolita Rodrigues morreu em João Pessoa, no dia 5 de novembro de 2023, aos 94 anos. Ela estava internada em um hospital da capital paraibana com pneumonia.

A atriz faz parte da geração precursora da TV no Brasil e virou referência na área. Uma das suas apresentações marcantes foi em 1950, quando cantou o hino da TV brasileira no programa de estreia da TV Tupi.

Já em seu último trabalho na televisão, a artista interpretou Noêmia na novela Viver a Vida (2009).



Andre Braugher

O ator Andre Braugher faleceu no último dia 11 de dezembro, aos 61 anos, devido a uma câncer de pulmão.

Braugher se graduou em teatro, e seu primeiro papel nas telas foi nos filmes da franquia “Kojak”. Ele interpretava o detetive Winston Blake.

Na série "Brooklyn 99", foram oito temporadas como o capitão Raymond Holt. O personagem, um dos mais queridos pelos fãs, tinha como uma das principais marcas manter a todo momento uma expressão séria, independente do que afirmasse estar sentindo. Pelo papel, ele foi indicado quatro vezes ao prêmio Emmy, em 2014, 2015, 2016 e 2020.

PC Siqueira

Pioneiro do Youtube no Brasil, Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, foi encontrado morto em sua residência no dia 27 de dezembro de 2023.

O youtuber ganhou reconhecimento em 2010, quando começou a publicar vídeos na plataforma. Acumulou 505 mil seguidores no Instagram e mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no Youtube.



Mortes que marcaram 2023 na literatura

Veja as mortes que impactaram a literatura brasileira.

Paulo Caruso

O cartunista e chargista Paulo Caruso morreu em 4 de março, aos 73 anos de idade. Ele estava internado em São Paulo devido a um câncer de intestino.

Trabalhou em importantes veículos brasileiros como O Pasquim, Veja, IstoÉ, Época e Folha de São Paulo. Antes de sua morte, o cartunista participava do programa Roda Viva, da TV Cultura, desenhando ao vivo durante as entrevistas.



Mortes que marcaram 2023 no jornalismo



O jornalismo também foi marcado por mortes de personalidades influentes em 2023.

Glória Maria

Ícone do jornalismo brasileiro, a repórter Glória Maria faleceu em 2 de fevereiro de 2023. Segundo a TV Globo, o motivo da morte foi câncer de pulmão com metástase cerebral.

Foi a primeira repórter a aparecer ao vivo no Jornal Nacional e apresentou o Fantástico e o Globo Repórter, apresentando mais de 100 países em suas reportagens.

A carioca sempre se destacou nos estudos. “Aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola”, disse em entrevista à TV Globo.

Ela estudou Jornalismo na faculdade Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) ao mesmo tempo que trabalhava como telefonista da Embratel. Sua estreia na TV Globo foi como radialista, em uma época em que os repórteres não costumavam aparecer em vídeo.

Tertuliano Petter

Figura importante no rádio cearense, Tertuliano Petter faleceu em 6 de novembro de 2023, aos 72 anos, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Na década de 1980, Tertuliano Petter Siqueira começou carreira no marketing político e participou de cinco campanhas vitoriosas consecutivas, entre elas a primeira campanha do ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati, em 1987

Com 20 anos de atuação no O POVO, Tertuliano foi redator do jornal e também exerceu o cargo de coordenador de jornalismo na rádio do Grupo de Comunicação O POVO.

Mortes que marcaram 2023 na política



Veja as mortes que impactaram o cenário político brasileiro.

Roberto Cláudio

O ex-reitor da Universidade Federal do Ceará e pai do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Frota Bezerra morreu em 13 de janeiro de 2023, aos 76 anos.

Com formação superior em Agronomia, se especializou em Estatística aos 22 anos, se tornando o primeiro no Ceará a dominar o assunto, sendo efetivado, posteriormente, como professor da Universidade Federal do Ceará na área de Economia, após prestar concurso.

O educador completou dois mandatos como reitor da Universidade Federal do Ceará entre 1995 e 2003

Inês Maria Neves

A mãe do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e filha do ex-presidente Tancredo Neves, Inês Maria Neves Faria, morreu em agosto deste ano. Ela tinha 84 anos e a família não divulgou a causa da morte.

Inês era viúva do ex-banqueiro e ex-deputado federal Gilberto Faria (MG).

Antônio Câmara

Antônio Câmara, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), faleceu em 24 de agosto de 2023, aos 85 anos.

Ele presidiu a Assembleia Constituinte de 1989, que elaborou a atual constituição do Estado. Foi também o presidente do Poder Legislativo quando Tasso Jereissati (PSDB) assumiu o governo pela primeira vez, em 1987.

Alberto Pinto Coelho

O ex-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, morreu em 20 de novembro deste ano, aos 78 anos. Ele sofria de leucemia e estava internado em um hospital particular de Belo Horizonte.

Coelho governou o estado entre abril e dezembro de 2014 diante da renúncia do então titular, Antonio Anastasia (PSDB). Também foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos, além de presidente do Legislativo de 2007 a 2010.



Mortes que marcaram 2023 no esporte



Veja as mortes que repercutiram no mundo do esporte.

Márcio Freire

Em 5 de janeiro de 2023, o surfista Márcio Freire morreu após uma queda em alto mar, em Nazaré, Portugal. Ele tinha 47 anos

Márcio Freire foi um dos pioneiros das ondas gigantes. Aos 23 anos, o baiano foi surfar em Maui (Havaí) e se notabilizou ao descer Jaws – considerada a melhor onda grande do planeta – apenas na remada.

Roberto Dinamite

Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite faleceu em 8 de janeiro deste ano, vítima de um câncer no intestino.

Roberto foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e defendeu cinco times durante a carreira: Vasco da Gama, Barcelona, Portuguesa-SP, Campo Grande-RS e a Seleção Brasileira. Ele tinha 68 anos quando morreu.

Ana Paula Borgo

A ex-atleta da seleção brasileira de vôlei, Ana Paula Borgo, faleceu aos 29 anos, em 11 de maio de 2023.

Ela havia sido diagnosticada com câncer de estômago cerca de oito meses antes. Com a seleção brasileira, em Nanquim, garantiu a medalha de prata na Liga das Nações em 2019.

Também fez parte do time que venceu o Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio. Nas categorias de base, foi campeã mundial sub-23.

Robson Gracie

Referência do Jiu-Jitsu Brasileiro, Robson Gracie faleceu em 28 de abril deste ano. Aos 88 anos, ele era nome histórico do jiu-jitsu e segundo filho de Carlos Gracie, precursor da modalidade no país.

Robson estreou no vale-tudo em abril de 1957 contra Artur Emídio, vencendo por finalização. Na década de 1960, ele chegou a ser contratado como guarda-costas do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola.

Dimas Filgueiras

Ídolo do Ceará, Dimas Filgueiras faleceu no último dia 22 de dezembro, aos 79 anos após falência múltipla de órgãos. Foi jogador e técnico do clube.

No começo de 2018, ele deixou de vez o Ceará, passou a focar no tratamento contra a doença e chegou até a praticar caiaque para manter a saúde física e mental.