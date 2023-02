Glória Maria foi a 1ª pessoa a usar lei antirracismo no Brasil

Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira, 2, no Rio de Janeiro. A atriz estava afastada das telinhas desde agosto do ano passado para tratamento de metástase no cérebro. Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. Mas o legado da jornalista, de mais de cinco década de carreira, vai além das reportagens marcantes: Glória foi a primeira repórter negra da televisão brasileira e também a primeira pessoa a usar a lei contra o racismo.

A trajetória de sucesso na Rede Globo, em programas como "Fantástico" e "Globo Repórter" lhe renderam reconhecimento nacional. Conforme relatou em entrevistas, chegou a receber cartas de telespectadores com ataques racistas, quando ainda apresentava o "Fantástico". A jornalista já havia defendido que “nada blinda uma mulher preta do racismo, nem mesmo a fama”.

Em 2019, contou um dos episódios que a levaram a acionar, de forma inédita, a lei Afonso Arinos. "Racismo é uma coisa que eu conheço, que eu vivi, desde sempre. E a gente vai aprendendo a se defender da maneira que pode. Eu tenho orgulho de ter sido a primeira pessoa no Brasil a usar a Lei Afonso Arinos, que punia o racismo, não como crime, mas como contravenção. Eu fui barrada em um hotel por um gerente que disse que negro não podia entrar, chamei a polícia, e levei esse gerente do hotel aos tribunais. Ele foi expulso do Brasil, mas ele se livrou da acusação pagando uma multa ridícula. Porque o racismo, para muita gente, não vale nada, né? Só para quem sofre", desabafou Glória em uma publicação feita em rede social, em 2019.



Racismo como crime

Em 12 de janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.532 que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Agora, qualquer pessoa que cometer atos racistas ou de injúria racial no País tem a pena aumentada de um a três anos para de dois a cinco anos de reclusão.

Os crimes podem ser denunciados em delegacias especializadas ou comuns e por meio de boletins de ocorrência de forma online. Em caso de flagrante, o 190 deve ser acionado.

