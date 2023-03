Paulo Caruso: morre chargista e cartunista, aos 73 anos

O artista estava internado em hospital de SP em decorrência de um câncer de intestino. Atualmente, Paulo Caruso participava do programa Roda Viva

O cartunista e chargista Paulo Caruso morreu na manhã deste sábado, 4 de março, aos 73 anos de idade.

O artista estava internado em um hospital em São Paulo desde o mês passado em decorrência de um câncer de intestino.

Paulo Caruso iniciou sua carreira no Diário Popular, e veio a trabalhar em veículos como O Pasquim, Veja, IstoÉ, Época e Folha de São Paulo.

Morre Paulo Caruso: artista com humor crítico e na ativa

Atualmente, o cartunista participava do programa Roda Viva, da TV Cultura, desenhando ao vivo durante entrevistas.

Com cartuns políticos e ilustrações com humor crítico, Paulo Caruso também publicou obras como Ecos do Ipiranga e Bar Brasil.

“Por mais crítica que seja, por mais sarcástica que seja, tem um prazer que faz disso uma arte,” disse o chargista sobre sua obra em entrevista à TV Câmara.

