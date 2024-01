Confeitarias em Fortaleza oferecem doces para o Natal; saiba onde

Mais do que isso, as sobremesas tornam-se opções de presentes . Confeitarias e docerias apostam nessa opção.

O Natal, no entanto, pode ganhar outras cores, como um tom próximo ao azul marinho. Foi essa a coloração principal que a Antoinette escolheu para o cardápio da festividade. Além de fugir das cores tradicionais, cada produto do catálogo foi pensado, e inspirado para contar a história do Menino Jesus.

Para os interessados em uma sobremesa para ceia e um toque a mais de beleza na mesa com as tradicionais cores vermelhas e brancas, a Ale Felix Pâtisserie tem um catálogo com bolos com decorações inspiradas em símbolos natalinos, como a vela ou a rena.

A Confité é um destes estabelecimentos. Os pedidos do cardápio de Natal são fechados com meses de antecedência, mas as encomendas do "bolo na lata" — um produto da casa em que esse prato é colocado dentro de uma bonita lata redonda — ficam abertas até os últimos dias de dezembro.

A torta Ele Vive, inspirada na manjedoura em que Jesus Cristo foi colocado quando nasceu, é o sucesso de 2023. Trata-se de uma torta vendôme retangular, com massa fina e crocante, recheada com brigadeiro belga e doce de leite artesanal. No topo, crispy de biscoito e merengue maçaricado. Com 30cm, ela custa R$ 179.

"Temos alguns clientes que falam 'estamos esperando vocês lançarem a coleção pra escolher o que farei no Natal' ", relembra comentários que recebeu daqueles que gostariam de combinar os enfeites da mesa com os bolos e tortas.

A "Douce Nuit" — Noite Feliz, em português — narra a história do nascimento de Jesus, com cada bolo e torta recebendo um nome temático e uma mini narrativa para ser contada. Renata revela que apesar de um receio inicial, a campanha foi recebida positivamente pelo público.

Essa, no entanto, não é a escolha de Renata para uma indicação, apesar de ressaltar ser difícil decidir apenas por uma. O bolo Noite Feliz, com sua massa amanteigada e recheios de baba de moça e creme de nozes, é o escolhido.

Não apenas tortas e bolos, alguns doces menores também estão presentes no catálogo da boutique, como macarons, tartelettes natalinas e paris-brest.

Com conceito nos símbolos natalinos, Antoinette brilha com conceito em catálogo de Natal Crédito: Rafael Costa/Divulgação Com conceito nos símbolos natalinos, Antoinette brilha com conceito em catálogo de Natal Crédito: Rafael Costa/Divulgação Com conceito nos símbolos natalinos, Antoinette brilha com conceito em catálogo de Natal Crédito: Rafael Costa/Divulgação

Todos os produtos da boutique de doces são feitos sem conservantes e por isso Renata indica que o consumo seja feito no mesmo dia ou no dia seguinte. A conservação deve ser feita em uma geladeira.

Antoinette Boutique de Doces

Onde : rua José Vilar, 1625 - Meireles

: rua José Vilar, 1625 - Meireles Informações e encomendas: @antoinetteboutiquedoces / (85) 98722-1761 (WhatsApp)

Confeitaria de Natal em Fortaleza: Confité

Uma quiche de queijo do reino é uma torta salgada, e foi ela o pontapé inicial para a criação da Confité. Com o sucesso do prato, outros produtos foram sendo solicitados para Roberta Rosalba, que criou um espaço para atender e fornecer alimentos para eventos.

A ceia sempre esteve no cardápio do buffet, mas foi apenas durante o isolamento da pandemia de Covid-19 que foi criada uma linha de produtos presenteáveis. "Desenvolvemos carrinhos e cestas de brunchs, as sobremesas nos potiches de cristal e os bolos na lata", conta, acrescentando que apenas os carrinhos não são mais vendidos.

Devido à alta demanda e o valor dos insumos utilizados, as encomendas para o catálogo de Natal fecham com dois ou três meses de antecedência. Este ano, os pedidos foram encerrados em outubro.

"Bolo na lata", Confité oferece uma opção de mimo para o Natal em sua linha de comidas presenteáveis. Crédito: Confité/Divulgação

Mas um produto ainda pode ser encomendado, não para a ceia, mas para presente: o bolo na lata. São cinco sabores: bolo cremoso de queijo do reino, fudge de chocolate noir, fudge com ganache de Jack Daniel's e de chocolate com crocante de pistache e amêndoas.

O bolo encomendado virá dentro de uma lata redonda com detalhes em dourado. Os valores variam entre R$160 e R$190.

Uma indicação de Roberta é o bolo fudge de chocolate noir. "Ele é mais neutro, um chocolate bom para tomar com café", diz. O bolo custa R$ 190 e pode ser encomendado pelo WhatsApp da Confité.

Confité

Onde : Av Barão de Studart, 1420 - loja 8 - Aldeota

: Av Barão de Studart, 1420 - loja 8 - Aldeota Informações e encomendas: @confite_ / (85) 99777-2606

Confeitaria de Natal em Fortaleza: Ale Felix Patisserie

Ale Felix, proprietária da confeitaria homônima, busca em seu cardápio natalino trazer sobremesas não apenas para as ceias, mas também para presentes. As opções são variadas, como a Guirlanda de Macarons, em que 16 unidades do doce são vendidas numa embalagem no formato do enfeite.

Taça de Morango, uma opção para presentear da Ale Felix Pâtisserie. Crédito: FERNANDA BARROS A confeitaria Ale Felix Pâtisserie oferece opções de bolo para ceia e presentes de Natal. Crédito: FERNANDA BARROS A confeitaria Ale Felix Pâtisserie oferece opções de bolo para ceia e presentes de Natal. Crédito: FERNANDA BARROS Taça de Morango, uma opção para presentear da Ale Felix Pâtisserie. Crédito: FERNANDA BARROS

Para os amantes de bolos, o catálogo de 2023 trouxe três: Candle Cake, bolo do Rudolph e Floresta Negra. A chef de cozinha conta que o segundo dessa lista tem sido o mais procurado, devido ao curioso formato de rena que pode ornar com a decoração da mesa da ceia.

A massa dele é amanteigada, sendo acompanhada de um recheio de brigadeiro de nozes, com crocante de nozes banhadas no chocolate. Custando R$ 320, tem o rendimento de até 30 fatias.

Outro bolo que tem uma decoração temática é o Candle Cake, com uma vela artificial no meio que brilha e todo branco. A massa também é amanteigada, com um recheio de brigadeiro de champanhe e pêssego. Ele serve até 15 pessoas e custa R$ 195.

Alguns sabores são comuns de remeterem a data, como doces com leite condensado e nozes, mas não são típicos da festividade. "Essa época temos sabores com nozes, canelas, amêndoas", diz a confeiteira.

Taça de Morango, uma opção para presentear da Ale Felix Pâtisserie. Crédito: FERNANDA BARROS

Outra sobremesa que ganha espaço no catálogo e pode ser usada como presente é a Taça de Morangos, com camadas de morangos assados, bolo de baunilha e creme. Para finalizar a montagem do doce, um buttercream de morango. Servindo 10 pessoas, o prato custa R$ 150, sendo entregue em uma embalagem com uma fita.

Ale Felix Patisserie

Onde : avenida Desembargador Moreira, 2940 - Dionísio Torres

: avenida Desembargador Moreira, 2940 - Dionísio Torres Informações e encomendas: @alefelixpatisserie/ (85) 99143-2561



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui