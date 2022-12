Ceia de Natal: o que servir? Veja receitas tradicionais natalinas

A ceia de Natal possui marca registrada quando o assunto é servir pratos clássicos do período festivo. Veja 6 receitas que não podem faltar no seu jantar

A ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados no fim de ano. Além de proporcionar encontros e reencontros entre familiares e amigos, a ocasião é marcada por deliciosos pratos clássicos natalinos, que variam entre salgado e doce, ou na mistura de ambos.

Entre as principais receitas tradicionais servidas no dia, destacam-se o peru assado, o arroz à grega, o salpicão, a farofa com frutas secas, a rabanada, e claro, o alvo das piadas dos tiozões, o pavê.

Apesar dessas comidas não serem obrigatórias nas ceias, elas quase sempre estão presentes na mesa - seja em sua versão original ou adaptas ao paladar de quem as fez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para ajudar no preparo do seu jantar, O POVO preparou um cardápio com 6 receitas típicas do Natal. Simples e rápidas, os pratos irão deixar seu jantar ainda mais delicioso e memorável.

Natal e Réveillon: restaurantes oferecem ceia diferenciada para festa; CONFIRA

Ceia de Natal: 6 receitas tradicionais natalinas



Abaixo confira 6 opções de variados pratos típicos do Natal.

1. Peru

O Peru é o carro-chefe da ceia de Natal. Então, para evitar erros durante seu preparo, capriche na marinada e respeitar o tempo de cozimento. Abaixo confira a receita:

Ingredientes:

1 peru

1 cerveja ou vinho branco (opte pelo que melhor se adequa ao seu paladar)

1 cebola

4 dentes de alho

4 colheres de azeite

Modo de Preparo:

Descongele o Peru (de preferência com 1 dia de antecedência) Bata no liquidificador a cebola, o alho e o azeite Ponha o Peru em uma assadeira, em seguida, o banhe com a cerveja ou vinho branco Acrescente o mistura feita no liquidificador, e o deixe marinar por 5 horas Após o tempo de marinada, o cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 180º, por cerca de 2 horas Ao final das duas horas, retire o papel alumínio e, caso a carne não esteja corada, deixe por mais alguns minutos no forno. Lembre-se de sempre a regar, para deixá-la mais macia e não correr o risco de queimá-la Retire do forno e bom apetite!

Peru de Natal (Foto: Reprodução/Pexels)



2. Arroz à grega

O arroz à grega é uma ótima opção para quem quer fugir um pouco do - amado por alguns e detestado por muitos - tradicional arroz com passas. Apesar dessa receita conter uva-passa, você pode optar por não adicioná-las.

Apesar do nome, o prato não é originário da Grécia, e sim da criatividade do brasileiro, que inspirou-se na gastronomia mediterrânea, conhecida pela mistura de temperos, azeites e legumes em seus pratos coloridos.

Abaixo confira a receita:

Ingredientes:

arroz branco cozido

1 cebola picada

1 pimentão vermelho picado

1 pimentão verde picado

1 dente de alho picado



1 saco de queijo parmesão ralado

1 colher de azeite

Uva-passa a gosto

cenoura pré-cozida a gosto

milho a gosto

ervilha a gosto

Modo de Preparo:

Em uma panela, refogue a cebola, o alho e o pimentão no azeite Em seguida, adicione a cenoura, a ervilha e o milho

Por fim, em um recipiente maior, adicione o arroz cozido, a uva-passa, o parmesão, e tudo que foi refogado anteriormente Após misturar tudo, sirva-o

Arroz à grega (Foto: Reprodução/Pexels)



3. Salpicão

O salpicão é uma receita de Natal que pode ser adaptada para agradar o paladar tanto de vegetarianos quanto carnívoros - sendo opcional no seu preparo o uso de frango ou apenas legumes. Abaixo confira a receita:

Ingredientes:

1 frango cozido e desfiado

1 maionese

1 cenoura ralada

1 lata de milho

1 lata de ervilha

batata palha a gosto

maça picada a gosto

azeite a gosto

Modo de Preparo:

Em um recipiente grande, adicione o frango desfiado, um fio de azeite, a cenoura, o milho, a ervilha, a maça Misture tudo e, por fim, acrescente a batata palha Sirva-a

Salpicão (Foto: Reprodução/Pinterest)



4. Farofa com frutas secas

Esse é um ótimo acompanhamento para as carnes da ceia. Algumas pessoas recheiam o peru com a farofa e os servem juntos. Abaixo confira a receita:

Receita:

1 colher de manteiga

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta do reino

1 cebola ralada

2 colheres de ameixa seca sem caroço

2 colheres de uva-passa

2 colheres de damasco

2 colheres de nozes

1 xícara farinha de mandioca

Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e adicione a cebola - mexa e a deixe dourar Acrescente o sal e a pimenta do reino Em seguida, acrescente a nozes, as ameixas, a uva-passa e o damasco Por fim, desligue o fogo e adicione a farinha aos poucos, mexendo bem para misturar Está pronto para ser servido

Farofa com frutas secas (Foto: Reprodução/Pinterest)



5. Rabanada

Essa é uma das sobremesas mais tradicionais do Natal. Sua versão original é composta por açúcar e canela, mas ao longo dos anos a receita sofreu adaptações e pode ser preparada com frutas e cremes. Abaixo confira a receita:

Ingredientes:

4 pães francês

2 ovos

1 lata de leite condensado

2 xícaras de leite

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Corte o pão em fatias redondas Em seguida, misture os ovos e o leite em um tigela Passe as fatias de pães na mistura feita anteriormente - não deixe encharcar! Em uma assadeira, coloque o óleo e espere aquecer, em seguida frite as fatias de ambos os lados Após dourarem, retire-as e coloque-as em um prato com papel toalha, para escorrer o excesso do óleo Por fim, polvilhe o açúcar e canela sobre as fatias e sirva-as



Rabanada (Foto: Reprodução/Pexels)



6. Pavê de chocolate

O pavê é um prato que sempre rende o famoso trocadilho: é pra ver ou pra comer? Apesar de manjada, a piadinha feita durante o jantar natalino sempre arranca boas risadas dos que a ouvem. Abaixo confira a receita:

Receita:

1 pacote de biscoito Maisena ou Champagne

1/2 copo de leite

1 colher de chocolate em pó

2 lata de leite condensado

2 lata de leite líquido (a medida da lata de leite condensado)

2 colher de amido de milho

4 gemas

4 colheres de chocolate em pó

4 claras

4 colheres de açúcar

1 lata de creme de leite sem soro

Modo de preparo:

Creme branco:

Em uma panela, coloque 1 leite condensado, 1 medida do leite, 1 colher de amido de milho e 2 gemas. Em fogo médio, misture até obter uma consistência grossa e cremosa.

Creme de chocolate:

Em uma outra panela, coloque 1 leite condensado, 1 medida do leite, 1 colher de amido de milho e 2 gemas. Em fogo médio, misture até obter uma consistência grossa e cremosa.

Cobertura:

Bata as claras em neve com o açúcar até obter um creme consistente, adicione o creme de leite e misture delicadamente.

A base de biscoito:

Em uma tigela, misture o chocolate em pó e o leite Mergulhe os biscoitos na mistura

Montagem

Em um refratário grande, coloque uma camada de creme branco, uma camada de biscoito e uma camada de creme de chocolate - repita o processo até preencher todo o refratário Finalize adicionando a cobertura Leve à geladeira por no mínimo 2 horas Por fim, sirva a delícia



Pavê de chocolate (Foto: Reprodução/Pexels)



Mensagem de Natal: veja 4 apps para criar frases e cartões festivos



Sobre o assunto Festas de Natal em Fortaleza: onde curtir a noite após a ceia

Eu Odeio Natal: confira 4 curiosidades sobre a série da Netflix

Jingle bell: dicas para turbinar suas vendas no natal

Tags