4 receitas deliciosas para fazer no Natal

Reunir a família e amigos ao redor da mesa é algo muito tradicional no Natal, por isso a ceia é tão especial nessa noite. E, para celebrar este momento tão aguardado durante o ano, nada melhor do que preparar pratos simples e incríveis, tudo isso sem perder o sabor e a sofisticação do Natal. Por isso, selecionamos 4 receitas para deixar a sua ceia ainda mais gostosa e bonita. Veja!

Bacalhau com batata

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgadas

dessalgadas Água para cozinhar

3 folhas de louro

4 dentes de alho descascados e picados

4 batatas com as casacas

1 colher de sopa de alecrim

Sal a gosto

400 g de floretes de brócolis

1 cebola descascada e cortada em rodelas

100 g de azeitonas portuguesas

1 ovo cozido cortado ao meio

Azeite para refogar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as postas de bacalhau e cubra com água. Acrescente as folhas de louro e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos. Após, desligue o fogo, escorra o bacalhau e reserve. Na mesma água do bacalhau, coloque as batatas e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Em seguida, repita o mesmo processo com os floretes de brócolis.

Depois, coloque o azeite em uma frigideira e leve ao fogo alto para aquecer. Disponha as postas de bacalhau sobre a panela e frite por 2 minutos. Após, desligue o fogo, transfira o bacalhau para uma forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Enquanto isso, frite as batatas, em fogo médio, no mesmo azeite em que fritou as postas de bacalhau. Tempere com alecrim e sal. Reserve. Ao final, refogue a cebola no mesmo azeite e junte com o bacalhau. Sirva o bacalhau acompanhado com as batatas e o brócolis e decore com as azeitonas e o ovo cozido.