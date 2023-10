Oscar 2024: "Retratos Fantasmas" chega à Netflix em novembro

Documentário "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, será disponibilizado na Netflix no início de novembro; filme representa Brasil no Oscar 2024

A produção explora a história do centro de Recife e do próprio cineasta a partir das salas de cinema de rua da região.

O documentário pernambucano “Retratos Fantasmas” — dirigido por Kleber Mendonça Filho e representante do Brasil no Oscar 2024 — ficará disponível na Netflix a partir de novembro.

Após ter estreia mundial no Festival de Cannes em maio deste ano e passar pelo circuito comercial no Brasil a partir de 24 de agosto, a produção será disponibilizada no próximo dia 2 de novembro na plataforma de streaming em mais de 190 países.

“Depois de uma trajetória incrível no cinema, com mais de 80.000 espectadores e 10 semanas em cartaz, é muito bom saber que 'Retratos Fantasmas' vai agora chegar a um novo público, e especialmente pessoas que não têm acesso à sala de cinema em suas cidades”, afirma o diretor no material de divulgação.

Oscar 2024: "Retratos Fantasmas" é representante do Brasil no prêmio

O Brasil será representado na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2024 pelo documentário "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho ("Bacurau"). A produção foi anunciada como representante do País em 12 de setembro pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

O processo para escolha do representante brasileiro no Oscar 2024 contou com a presença de dois filmes cearenses no páreo. Inicialmente, 28 longas foram considerados habilitados pela entidade para participarem do processo. A lista contava com duas produções do Ceará: "Estranho Caminho", de Guto Parente, e "Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry.