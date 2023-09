Faustão recebe alta médica após transplante de coração

Apresentador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

O apresentador de TV Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, recebeu alta médica neste domingo, 10. Ele foi submetido a um transplante de coração no último dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



De acordo com o boletim médico divulgado na manhã deste domingo, 10, Faustão deverá continuar seguindo as orientações médicas e nutricionais necessárias após a realização do transplante cardíaco.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fausto Silva é acompanhado pela equipe formada pelos médicos Fernando Bacal (cardiologista), Fábio Antônio Gaiotto (cirurgião cardiovascular) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).