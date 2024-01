Caixa Cultural recebe musical infantil gratuito no fim de semana

O musical infantil “Cabelos Arrepiados”, com a Companhia Buia Teatro, de Manaus, chega a Fortaleza com apresentações gratuitas nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro na Caixa Cultural. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão. Será entregue um ingresso por pessoa.

No espetáculo, cinco crianças que perdem o sono e têm seus sonhos roubados. Atormentadas pelos maus pensamentos, elas refletem sobre a amizade, a união entre irmãos, o diálogo com os pais e os perigos da destruição do meio ambiente e do consumo desenfreado.

