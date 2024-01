Sessão gratuita no Cine São Luiz exibe filme sobre rio Amazonas

Filme "Amazonas, maior rio do mundo" foi recuperado pela Cinemateca Brasileira em 2023. Sessão gratuita será acompanhada por música ao vivo com o pianista Neto Ferreira

O evento, oriundo de parceria com o Cine Ceará e a Cinemateca Brasileira, será acompanhado por música ao vivo com o pianista Neto Ferreira .

O documentário "Amazonas, maior rio do mundo" (1918) será exibido em sessão única e gratuita no Cineteatro São Luiz nesta sexta-feira, 22, às 19 horas.

"Amazonas, maior rio do mundo"

Dirigido por Silvino Santos (1886 - 1970), o documentário foi resgatado pela Cinemateca em 2023. A produção é considerada o primeiro longa-metragem filmado na Amazônia.

A obra cinematográfica retrata um passeio pelo rio Amazonas, com sequências que mostram a flora, fauna e os habitantes. "Amazonas, maior rio do mundo" também inclui as primeiras imagens do povo indígena Uitoto, assim como registros das indústrias extrativas da região.



"Amazonas, maior rio do mundo"

Quando: sexta-feira, 22, às 19 horas



sexta-feira, 22, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui