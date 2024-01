Diego Facó recebe Márcia, A Fenomenal em edição do 'Ensaios do DF'

Além de Márcia, A Fenomenal, subirão ao palco com Diego Facó na nova edição do "Ensaios do DF" nomes como Rogerinho

O cantor cearense Diego Facó dá continuidade ao projeto “Ensaios do DF” e reúne nesta terça-feira, 19, outros grandes nomes da música. Subirão ao palco do Austin Pub na nova edição do evento artistas como Márcia, A Fenomenal, Dorgival Dantas e Rogerinho. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 60 (meia-entrada).

A iniciativa ocorre às terças-feiras, com novas edições previstas até 9 de janeiro. No último dia 12, Diego Facó teve como convidados os cantores Eric Land e Diego Vaz. Ainda estão previstos no line-up do “Ensaios do DF” nomes como Raí Saia Rodada, Kadu Martins e Hungria. De acordo com a organização, o evento busca “celebrar a diversidade e versatilidade da música”.