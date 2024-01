Simone Mendes lança novo DVD em Fortaleza com foco no Grammy

Acontece neste sábado, 16, no Colosso, em Fortaleza, a gravação do segundo DVD de carreira solo da cantora Simone Mendes. Intitulado como “Cantando sua História”, o álbum possui 14 faixas inéditas e foi produzido em parceria com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino e responsável também por “Cintilante”.

Em entrevista coletiva virtual, da qual o Vida&Arte participou, a artista revelou que seu segundo projeto teria que ser algo grandioso e com um nome que fizesse as pessoas se conectarem com algum momento da vida, seja por situações do dia a dia, problemas amorosos ou algo que ficou marcado na história. E com ele sonha em ganhar o Grammy Latino. “Eu canto o que as pessoas vivem. Acredito que vou viver uma experiência linda. Tem algo especial guardado para mim nesse DVD”, declara a cantora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui