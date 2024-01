Plantão Festival 2024 anuncia show de Djonga; veja programação

Plantão Festival 2024 terá shows de Matuê, Djonga, Cone Crew e outros artistas do rap e trap nacional

Na sexta-feira, 19, o evento que acontece no Marina Park terá apresentações de Matuê, Wiu, Teto, Major RD, KayBlack, TZ da Coronel, Azzy, Leviano e Guto.

A segunda edição do Plantão Festival divulgou a programação completa do evento que acontece em Fortaleza em 2024.

Já no sábado, dia 20, os shows ficam por conta de Djonga, Veigh, Cone Crew, Derek, Slip Mami, Borges, Arthurzim, Vino e Danzo. A segunda data também irá contar com um show em conjunto de Matuê, Wiu e Teto.

Os ingressos para o Plantão Festival 2024 já estão disponíveis no site SeuTickets e na Loja RioMar Fortaleza, localizada no estabelecimento do bairro Papicu.

Confira programação do Plantão Festival 2024

Sexta-feira, 19 de abril de 2024

Matuê



Wiu



Teto



Major RD



KayBlack



TZ da Coronel



Azzy



Leviano



Guto

Sábado, 20 de abril de 2024

30PRAUM (Matuê, Wiu e Teto)



Djonga



Veigh



Cone Crew



Derek



Slip Mami



Borges



Arthurzim



Vino convida Danzo

Plantão Festival 2024

Quando : dias 19 e 20 de abril de 2024, às 20 horas



: dias 19 e 20 de abril de 2024, às 20 horas Onde : Marina Park Hotel (avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)



: Marina Park Hotel (avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto : de R$ 140 a R$ 430 (valores de inteira)



: de R$ 140 a R$ 430 (valores de inteira) Vendas: on-line no SeuTickets e Loja RioMar Fortaleza (iso E1, rua Desembargador Lauro Nogueira - Papicu)



