Ludmilla tem música na trilha sonora do remake de 'A Cor Púrpura'

Ludmilla se une a outras cantoras internacionais e integra a trilha sonora do filme musical "A Cor Púrpura"

Estrelado por Colman Domingo (“Euphoria”), Halle Bailey (“A Pequena Sereia”), Aunjanue Ellis (“King Richard”), o filme acompanha a trajetória de famílias negras, com foco nas mulheres, que viviam no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, durante o século XX.

A cantora Ludmilla integra a lista de artistas convidadas para participar da trilha sonora de “ A Cor Púrpura ”. Remake do filme musical de 1986, o novo longa-metragem está marcado para estrear nos cinemas no dia 4 de janeiro de 2024.

Anunciado nesta sexta-feira, 15, a trilha sonora do musical conta, além da brasileira, com Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Usher, H.E.R., Jennifer Hudson, Ciara, Jorja Smith e outros nomes da música internacional.

As músicas do repertório de “A Cor Púrpura” já podem ser ouvidas nas plataformas digitais.



Assista o trailer de 'A Cor Púrpura':

