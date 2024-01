Esquecidas na História: Conheça Júlia Lopes, uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras

Júlia Lopes de Almeida é uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras (ABL), mas foi renegada e teve seu trabalho e contribuição desmerecidos pela própria ABL. O motivo: ser mulher.

Cerca de 120 anos depois, sua relevância na luta pelo protagonismo feminino na literatura nacional será recontada pelo O POVO no próximo, e último episódio da série especial "Esquecidas na História".

O episódio estará disponível no domingo, 17, às 19h, nos perfis do O POVO no Instagram e no TikTok.