Netflix divulga trailer do live-action de ‘Yu Yu Hakusho’; assista

Uma das adaptações de mangá mais aguardadas pelos fãs está perto de ser lançada. Produzida pela Netflix, a série live-action de “Yu Yu Hakusho” ganhou o primeiro trailer oficial nesta quarta-feira, 6.

Inspirado no mangá homônimo do japonês Yoshihiro Togashi, a produção ganhou popularidade no Brasil no início dos anos 2000, quando foi exibida na Rede Manchete e Bandeirantes, além do canal por assinatura Cartoon Network.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Yu Yu Hakusho” acompanha Yusuke Urameshi, um adolescente que se mete em várias brigas de rua. Em uma situação inesperada, o jovem morre ao salvar uma criança de ser atropelada por um carro em alta velocidade.