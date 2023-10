Netflix: Última temporada de The Crown tem 2 partes; veja teaser

Previstas para serem lançadas nos meses de novembro e dezembro, as fases da nova temporada de “The Crown” vão se passar entre os anos de 1997 e 2005 e contará com 10 episódios no total .

O que será abordado na sexta e última temporada de "The Crown"?

A primeira fase, marcada para estrear no dia 16 de novembro, acompanha o mandato do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e o relacionamento da princesa Diana com Dodi Fayed, até o acidente em que morreram.

Já a segunda fase, irá estrear na plataforma de streaming no dia 14 de dezembro. A parte final da premiada série da Netflix foca no casamento do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles e no relacionamento de Kate Middleton com o jovem príncipe William.

Assista o teaser trailer de “The Crown”, série premiada da Netflix:

