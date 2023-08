Mortal Kombat 1: jogo terá nova skin brasileira em homenagem ao funk

Com lançamento previsto para setembro, o jogo icônico volta com lutadora brasileira; entenda

A Warner Bros. Games, em uma nova parceria com a NetherRealm Studios, confirmou, nesta sexta-feira, 11, que Mortal Kombat 1 terá uma skin inspirada em um dos gêneros musicais mais ouvidos do nosso país. A personagem lutadora, que se chama Tanya Funkeira, é vestida com tons vibrantes de verde e amarelo.

Em anúncio oficial, a NetherRealm afirma que a escolha de homenagem ao funk se deve por ser uma cultura “disruptiva, empoderadora e emblemática”.

Mortal Kombat 1: confira o que a NetherRealm disse sobre a skin Tanya Funkeira



Ismael Crivelli, gerente sênior para Estratégia de Games na América Latina da Warner Bros. Games, comentou sobre a iniciativa: “Assim como o jogo, a cultura do funk é disruptiva, empoderadora e emblemática, acreditamos que representa muito bem o Brasil. Ficamos bem felizes com o resultado final da Tanya Funkeira e mal podemos esperar para ver a comunidade adotando a personagem nos lobbies online do jogo”.

A publisher da Warner, no Twitter (ou X), ainda divulgou o visual da personagem. Essa é a primeira vez que uma personagem feminina da franquia recebe uma skin temática do Brasil. Confira: