‘The Legend of Zelda’ irá ganhar filme live-action, anuncia Nintendo

Após "Super Marios Bros.", Nintendo irá lançar filme do game "The Legend of Zelda"

Lançada em 1986, "The Legend of Zelda" é uma série de jogos criada por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, que combina os gêneros de ação, aventura e RPG . O jogo acompanha o herói Link, amigo da Princesa Zelda, que tem como objetivo principal proteger o reino de Hyrule.

Um dos jogos de videogame mais populares do mundo, “ The Legend of Zelda” irá ganhar filme live-action . A informação foi anunciada pela Nintendo, empresa japonesa desenvolvedora do game, nesta terça-feira, 7.

De acordo com o comunicado, o filme live-action será produzido pela Nintendo e Arad Productions Inc. (responsável pela franquia de “Homem-Aranha” e “Venom”) e terá direção de Wes Ball (da franquia de “Maze Runner”).

Em publicação no X (Twitter), Shigeru Miyamoto revelou que a produção do longa-metragem está em andamento “há anos”. “Levará algum tempo até a sua conclusão, mas espero que você esteja ansioso para vê-lo”, escreveu o criador do jogo.

Filme de Zelda é a nova aposta da Nintendo nos cinemas

Ainda não há detalhes sobre elenco, nem previsão de data de lançamento do live-action de "The Legend of Zelda" nos cinemas mundiais.

Esta será a mais nova aposta da Nintendo nas telas do cinema. No mês de abril, a desenvolvedora lançou "Super Mario Bros. - O filme", longa de animação do game de maior sucesso da empresa.

