Morre filósofo quilombola Nego Bispo aos 63 anos

Negô Bispo faleceu neste domingo, 3. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a notícia foi anunciada no grupo de Whatsapp Núcleo de Estudos Afro Indígenas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por um conhecido do ativista. O quilombola completaria 64 anos em 10 de dezembro de 2023.

Nascido em 1959, no Vale do Rio Berlengas, Piauí, batizado de Antonio Bispo dos Santos, o militante formou-se pelos ensinamentos de mestras e mestres de ofício do quilombo Saco-Curtume, município de São João do Piauí.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conhecido como Nego Bispo, o filósofo foi autor de artigos, poemas e dos livros “Quilombos, modos e significados”, publicado em 2007, e “Colonização, Quilombos: modos e significados”, lançado em 2015.