Obras de Regina Duarte serão expostas em Miami: ‘Coração grato’

A nova carreira da atriz e ex-secretária de cultura de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, parece estar dando frutos. Após expor pela primeira vez neste ano obras de arte inspiradas na natureza em uma galeria de São Paulo, a artista foi convidada para participar de uma exposição em Miami, na Flórida.

As obras de Regina serão expostas na galeria Red Dot Art Fair a partir da próxima quarta, 6. Os 10 trabalhos da atriz e artista plástica foram escolhidos pela curadora Jade Matarazzo. Jade é sobrinha-neta do mecenas Ciccillo Matarazzo (1898-1977), fundador do MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) e da Bienal de Arte de São Paulo.

Em publicação nas redes sociais, Regina comemorou: "Tô 'toda toda'!!! E muito 'prosa'!!! Estou indo para minha primeira Expo Internacional, é ou não é de deixar minhas habilidades desafiadas e meu coração muito grato e pulsante?! Miami, aqui vou eu!!!", anunciou Regina.