RBD no Brasil: Mattel irá lançar nova edição da ‘Barbie Rebelde’

No ano do lançamento, a primeira edição da “Barbie Rebelde” contava com três bonecas nas versões das personagens Mia, Lupita e Roberta, vividas por Anahí, Maite e Dulce Maria respectivamente; na novela “Rebelde”.

Com a série de shows no Brasil perto de iniciar, o grupo RBD anunciou mais uma novidade que irá animar os fãs da banda mexicana.

A novidade foi anunciada na terça-feira, 7, no perfil do Instagram da banda. “Em breve”, revela a legenda da publicação que mostra o braço de uma boneca vestida com o uniforme usado na novela mexicana. Detalhes sobre as bonecas ou data de lançamento ainda não foram revelados.

Leia também | Fora da turnê do RBD, Alfonso Herrera envia recado para integrantes

Primeiro show do RBD no Brasil ocorre nesta quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro

A novidade surge na semana das primeiras apresentações do RBD no Brasil após 15 anos. Nesta quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, o grupo fará show no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Na cidade de São Paulo, o RBD irá se apresentar no Estádio Morumbi no domingo, 12, e na segunda-feira, 13. Já dos dias 16 a 19, a banda formada por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez fará show no Allianz Parque.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

RBD no Brasil: confira as datas dos shows

9 de novembro

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro