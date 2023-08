Fora da turnê do RBD, Alfonso Herrera envia recado para integrantes

O ator relatou problemas com a Televisa - emissora da novela mexicana “Rebelde” - e até trauma após tragédia durante evento para fãs no Brasil em 2006 como algumas das justificativas para não retornar ao grupo.

A turnê do grupo musical mexicano RBD inicia nesta sexta-feira, 25, após 15 anos do sucesso da novela “Rebelde” que originou o grupo. O ex-integrante Alfonso Herrera e o único fora do novo projeto desejou sucesso para os colegas em suas redes sociais.

Herrera busca também continuar investindo na carreira como ator. "Estou muito feliz com os projetos com os quais tenho energia no momento. Sei que esse projeto (os novos shows do RBD) será um sucesso estrondoso e só desejo felicidades para eles”, disse em entrevista ao jornal espanhol El País.

Segundo Alfonso, que interpretou o personagem Miguel em “Rebelde”, uma revista chegou a dizer que ele havia exigido uma “grande quantia” de dinheiro para retornar ao RBD. Entretanto, de acordo com o ator, “é melhor pagarem-lhes (seus colegas) por toda a porcaria em que se meteram durante tantos anos”. “Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o que é justo”, enfatizou.

O primeiro show da turnê do RBD acontece em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. No Brasil, os shows da turnê vão ocorrer no mês de novembro, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

RBD no Brasil: confira as datas dos shows



9 de novembro

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro

10 de novembro

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro

12 de novembro

Onde: Estádio do Morumbi, São Paulo