RBD: fãs acampam em estádio no RJ dois meses antes do show

Fãs do RBD estão acampados no Estádio Nilton Santos para shows que acontecem em novembro. Grupos têm regras e horários de revezamento

Após 15 anos de hiato da banda mexicana RBD, os fãs do grupo estão cada vez mais ansiosos para o reencontro. Grupos de fanáticos já estão acampando no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, dois meses antes da chegada dos integrantes ao Brasil.

Anahi, Dulce Maria, Christian Chávez, Christopher Uckermann e Maite Perroni desembarcam para o primeiro show no País no dia 9 de novembro. Entretanto, os acampamentos dos seguidores já começaram no dia 6 de setembro.

Com o propósito de garantir os primeiros lugares das fileiras, cerca de 30 pessoas se revezam em três turnos. Cada um pode passar de 8h a 24 horas nas barracas.