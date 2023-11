Caetano Veloso responde questão do Enem que cita suas músicas

Caetano Veloso revela estar indeciso na resposta do Enem 2023 que citou suas músicas

O músico Caetano Veloso teve suas músicas citadas em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 na prova de Linguagens e Códigos ocorrida no domingo, 5.

A questão que usava trechos das canções "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos" foi respondida pelo músico que revelou estar indeciso sobre a alternativa correta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Caetano Veloso recebe segundo ‘honoris causa’ após 25 anos