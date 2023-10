Marido de Ana Paula Padrão sofre acidente em vala após assalto

O marido de Ana Paula Padrão, Gustavo Diament, teve fraturas após cair em uma vala depois de ser perseguido à mão armada em um assalto no último fim de semana

A situação foi relatada por Ana Paula em um vídeo publicado no Instagram na segunda-feira, 23. “Ontem à noite, depois de ser assaltado, meu marido sofreu um acidente e estou postando esse vídeo para tranquilizar nossos amigos e, principalmente, agradecer a todos que foram essenciais para que ele esteja bem, apesar de tudo. O pior já passou”, escreveu a jornalista.

Gustavo Diament, marido da jornalista Ana Paula Padrão, sofreu um acidente depois de ter sido assaltado no último domingo, 22. Ele caiu em uma vala de sete metros de profundidade após ser perseguido à mão armada e teve fraturas em diferentes partes do corpo. Ele segue internado em um hospital em São Paulo, mas, até a publicação desta matéria, sem necessidade de cirurgia.

Segundo afirmou a apresentadora do MasterChef Brasil, o casal passou o fim de semana na Serra da Mantiqueira e estava retornando para São Paulo no domingo. Enquanto Ana Paula estava dirigindo um carro, Gustavo estava voltando de moto, e a jornalista percebeu que, quando estavam na Rodovia Presidente Dutra, algo de errado havia acontecido com seu marido.

“Me mandaram a localização, eu voltei 30 km. Ele foi assaltado. Uma outra moto, com duas pessoas armadas, fez uma abordagem e ele parou, jogou a moto no chão, entregou-a, saiu correndo e parece que houve uma perseguição. Entre uma pista da Dutra e outra, em um determinado trecho há uma vala de sete metros de profundidade e ele caiu nessa vala”, contou em vídeo.

De acordo com Ana Paula Padrão, Gustavo teve duas escápulas quebradas, uma fratura em uma vértebra no meio da coluna e outra em uma vértebra na base da coluna, além de ter quebrado a bacia. “Até agora são os achados. Há outros exames para fazer. Por enquanto, está descartada a cirurgia. Vamos ver nas próximas horas”, disse.

A jornalista afirmou, na legenda da publicação, que ficará acompanhando a recuperação do marido e fará mais atualizações em breve.



