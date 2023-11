Protagonizado por mulheres, trabalho de cuidado segue invisível; entenda

Fazer uma boa redação requer planejamento Crédito: (Imagem: deagreez | Shutterstock)

Em 2023, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm que discutir em sua redação o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. O tema foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) após o fechamento dos portões e início das provas.

A temática convida os estudantes a refletir sobre um cenário de trabalho exercido, em sua maioria por mulheres, e que não é reconhecido. Os afazeres domésticos, o cuidado com os filhos, o café da manhã, almoço e jantar do dia são exemplos das funções acumuladas por essa parcela da sociedade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres passam, em média, 21,3 horas semanais em atividades domésticas, enquanto os homens utilizam 11,7 horas.

A pesquisa também revela um recorte racial. As mulheres pretas têm o maior índice de realização das tarefas (92,7%), superando as pardas (91,9%) e brancas (90,5%).



O levantamento do IBGE aponta que quanto maior a escolaridade dos homens, maior a proporção dos que cuidam da casa ou de pessoas. Enquanto o índice entre os sem instrução ou ensino fundamental incompleto é de 74,4%, o dos que têm o ensino superior completo é de 86,2%. Economia do cuidado e jornada tripla Setores da sociedade acreditam que essa jornada dupla, ou mesmo tripla, de trabalho deve ser remunerada, além disso apontam que a saúde mental feminina e sobrecarga no trabalho ou nos estudos precisa ser discutida. A divisão dos afazeres domésticos e o reconhecimento da desmistificação da função de gênero também é defendida. Neste ano, os ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e das Mulheres criaram um grupo de trabalho para a elaboração da Política Nacional de Cuidados. Também foi lançada uma consulta pública e um formulário eletrônico para ouvir a sociedade sobre a elaboração dessa Política. Enem 2023: a redação O texto elaborado pelos estudantes precisa ser dissertativo-argumentativo com até 30 linhas. A narrativa tem como estrutura geral introdução, desenvolvimento e conclusão com uma proposta de ação na sociedade. As ideias precisam estar embasadas por explicações fundamentadas e argumentações sobre o assunto. Para o desenvolvimento do texto, os participantes contam com textos motivadores que discernem sobre o tema.