Oficina sobre moda preta autoral acontece na Caixa Cultural

Idealizado pela Zarina Moda Afro e o Quilombo da Xambá — de Olinda, Pernambuco — o projeto busca abordar a prática e reflexões sobre a moda preta decolonializada, afro-referência e afro-diaspórica. As experiências que baseiam o evento são resultado dos intercâmbios culturais dos curadores em países como África do Sul e Moçambique.

A Caixa Cultural de Fortaleza recebe em novembro , dos dias 15 a 18, a Oficina e Vivência Moda Preta Autoral , tendo como base as experiências de Jéssica e Rodrigo Zarina, nomes à frente da marca Zarina Moda. O evento será gratuito, mediante inscrição com vagas limitadas — 20 ao todo.

O objetivo é uma construção profissional e social de narrativas negras nessa indústria, reafirmando costumes e cultura por meio da instrumentalização e valorização dos saberes ancestrais.

Segundo Jéssica Zarina, “a moda se descreve muito além de uma roupa ou acessório”, e é por meio da linguagem corporal que ela expressa, “para além de se vestir, que possibilita a comunicação com o mundo”.

A oficina contará com intérpretes de libras. As inscrições são feitas diretamente no site da Caixa Cultural, mas segundo informativo do mesmo, ainda não foram inciadas.

Oficina e Vivência Moda Preta Autoral

Quando: 15 a 18 de novembro, às 16 horas



Onde: Caixa Cultural Fortaleza, Avenida Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema, Fortaleza