Viola Davis vai abrir empresa de produção de podcasts em Salvador

Viola Davis está no Brasil para participar de festival em Salvador Crédito: VALERIE MACON / AFP

O secretário municipal de Cultura, Pedro Tourinho, falou da importância do Festival Liberatum, evento que começa nesta sexta-feira, 3, em Salvador. Ele destacou a presença de pessoas de destaque na cultura negra e disse que a atriz Viola Davis, uma das convidadas, anunciou que vai lançar um programa de áudio em Salvador. O anúncio do lançamento da empresa foi feito na noite de ontem, 2, ao lado do esposo dela Julius Tennon e de Maurício Mota, sócio brasileiro. "Vão instalar aqui, com apoio da prefeitura, um estúdio e conteúdo de áudio, chamado Axé", adiantou o secretário.