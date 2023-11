MICBR 2023: empreendedores cearenses são selecionados para evento

O MICBR 2023 selecionou empreendedores de todo o País para participar do evento que acontece em novembro; do Ceará, 8 foram escolhidos

A terceira edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) está marcada para acontecer entre os dias 8 a 12 de novembro, em Belém, no Pará. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura (MinC) e a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI).

Para a edição de 2023, foram selecionados pelo órgão federal 260 empreendedores do País, sendo 60 de estados do Nordeste. Do Ceará, serão ao todo oito, divididos entre as áreas de Dança (2), Circo (1), Design (1), Hip Hop (2) e Teatro (2). A lista pode ser encontrada aqui.

