Dragão do Mar recebe espetáculo sobre cultura house e hip hop

Espetáculo do coletivo "MarÉHouse" trabalha a dança dentro da cultura do house, hip hop e funky Crédito: Nayra Maria/divulgação

O Teatro do Dragão do Mar inicia temporada do espetáculo cênico "Na Terra Em Que o Mar Não Bate, Não Bate o Meu Coração" a partir desta quinta-feira, 2. O trabalho é idealizado pelo coletivo MarÉHouse e mergulha nas vivências do grupo dentro dos universos afro-diaspóricos da cultura do house, funky e hip hop. A montagem faz parte do projeto "Quinta com Dança" e é composta por três intérpretes e um músico, que interagem ao vivo. O espetáculo surgiu a partir de experiência no Laboratório de Criação em Dança da Escola Porto Iracema das Artes em 2022. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui