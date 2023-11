Criolo e Soja participam de festival na Praia do Preá em dezembro

Criolo é uma das atrações do Festival Corona Sunsets World Tour Experience Crédito: Gil Inoue/Divulgação

Foi divulgado nesta quarta-feira, 1º, as atrações do festival internacional "Corona Sunsets World Tour Experience". Entre as atrações musicais, a festa terá show da banda SOJA, e dos músicos Criolo e Luedji Luna. O evento será realizado na Praia do Preá, no município de Cruz, localizado a 12km de Jericoacoara e ocorre nos dias 27 a 29 de dezembro. O festival já passou por dez países e vai acontecer pela primeira vez no Ceará em um formato inovador.

Com atrações musicais nacionais e internacionais, a programação também conta com uma série de experiências pensadas para conectar o público com a natureza.

Em um dos momentos intitulados "Sunsets Session", os convidados vão poder curtir o pôr do sol com open bar de cerveja Corona, ao som da cantora baiana de MPB Luedji Luna, do trio de música eletrônica Rooftime e do DJ Marky. No dia 28, uma quinta-feira, a banda norte-americana de reggae SOJA é uma das grandes atrações, junto com o rapper Criolo. O brasileiro irá apresentar o "Samba Só", um projeto especial e intimista que reúne ao vivo seus sambas autorais. Festival na Praia do Preá promove a sustentabilidade A sustentabilidade é a principal proposta do festival, que tem um line-up especial para os três dias de festa. Na primeira data, o público será incentivado a se desconectar da rotina e da correria do dia a dia. O momento terá atividades sobre técnicas de concentração em mindfulness e experiências imersivas de conexão com a natureza, além de um espaço dedicado para os praticantes de kitesurf. No segundo dia, a programação é voltada à transformação, por meio de experiências únicas de bem-estar, ações dedicadas à sustentabilidade e preservação dos oceanos, além de atividades conectadas à cultura e à culinária local.

Já no terceiro dia do evento, o foco será a reconexão, com vivências como aulas de yoga, workshops de mindfulness e uma ação de limpeza de praia junto à comunidade. "O Corona Sunsets World Tour Experience traz um formato até então inédito no Brasil. Pensamos em uma experiência de festival que vai além da música, propondo atividades de reconexão com a natureza e que convidam o público a relaxar e renovar as energias antes da chegada do novo ano. Queremos que as pessoas se sintam transformadas por essas vivências, reconhecendo ainda mais o valor da vida vivida do lado de fora", comenta Felipe Cerchiari, diretor de marcas premium da Ambev.